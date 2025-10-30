New York : les Juifs disent non au candidat anti-israélien Zohran Mamdani

À quelques jours de l'élection municipale de New York, un nouveau sondage révèle un fossé profond entre les électeurs juifs et l'ensemble de l'électorat. Tandis que le candidat d'extrême gauche Zohran Mamdani, critique virulent d'Israël et dont les positions sont souvent assimilées à de l'antisémitisme, devance l'ancien gouverneur Andrew Cuomo dans les intentions de vote globales, les Juifs new-yorkais préfèrent massivement ce dernier.

Selon un sondage de l'université Quinnipiac, si des élections avaient lieu aujourd'hui, 60 % des Juifs voteraient pour Andrew Cuomo contre seulement 16% pour Zohran Mamdani. 12 % des électeurs juifs choisiraient le républicain Curtis Sliwa.

Il s'agit d'un renversement significatif des intentions de vote alors que le mois dernier 43 % des électeurs juifs déclaraient leur intention de donner leur voix à Mamdani, contre 26 % à Cuomo. Les multiples controverses suscitées par le radicalisme anti-israélien du candidat démocrate ne sont pas étrangères à cette évolution.

Le sondage révèle que 75% des Juifs ont désormais une opinion défavorable de Mamdani, contre seulement 15% qui en ont une opinion favorable. L'image de Cuomo auprès de cet électorat est plus contrastée : 39% ont une opinion favorable et 50% une opinion défavorable.

Pour les électeurs juifs, la principale préoccupation, et de loin, est la criminalité, suivie du logement abordable et de l'éducation. Le sondage n'aborde pas les questions relatives à Israël ni aux questions juives, bien que les positions de Mamdani sur le conflit israélo-palestinien soient connues pour être particulièrement critiques envers l'État hébreu.

Pour l'ensemble des électeurs new-yorkais, la tendance s'inverse : Mamdani devance Cuomo avec 43% contre 33%, tandis que Sliwa est à la traîne avec 14%.

Le vote anticipé a commencé et l'élection générale aura lieu le 4 novembre.