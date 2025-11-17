New York : les tweets antisémites d'un membre de l'équipe de Zohran Mamdani refont surface

Une polémique secoue l’équipe de transition du maire élu de New York, Zohran Mamdani, après la révélation par le New York Post que Hassaan Chaudhary, l’un de ses principaux collaborateurs, a publié il y a une dizaine d’années des messages antisémites et remettant en question les droits LGBT sur les réseaux sociaux.

Hassaan Chaudhary, qui se présente comme directeur politique du comité de transition et d’investiture de Mamdani sur LinkedIn, avait utilisé dans ces messages le mot « Juif » comme insulte et fait l’éloge de l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, célèbre pour ses déclarations hostiles à Israël. Dans d’autres messages, il qualifiait Israël de « pays sanglant » et de « nation barbare », des publications remontant parfois à ses 18 ans. Plus récemment, il a republié un post critiquant le gouverneur démocrate pro-israélien de Pennsylvanie, Josh Shapiro.

Parmi les messages mis au jour, certains étaient particulièrement choquants : dans un tweet de 2012 adressé à un journaliste pakistanais, le proche de Mamdani s’en prenait aux Juifs et faisait référence à Hitler. Dans un autre, il saluait Ahmadinejad comme un « homme intrépide » pour ses propos sur Israël.

Hassaan Chaudhary avait également exprimé son scepticisme vis-à-vis des droits des personnes LGBT dans un tweet de novembre 2012 : « Franchement, c’est absurde. Ça n’a aucun sens. Il faut bien fixer des limites », écrivait-il à l’époque. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il a présenté ses excuses pour ces publications. Dans un communiqué au New York Post, il a affirmé : « Ces commentaires, datant de plus de dix ans, ne reflètent pas mes opinions actuelles ni qui je suis aujourd’hui. Je regrette profondément cette rhétorique et cet état d’esprit. »

La révélation de ces messages a provoqué l’indignation au sein de la communauté juive de New York. Des militants et personnalités politiques ont dénoncé des propos antisémites qui, selon eux, n’ont pas leur place dans l’administration de Mamdani. « C’est du langage hitlérien. C’est antisémite. C’est une horreur », a déclaré Dov Hikind, ancien membre de l’Assemblée de Brooklyn et fondateur de l’association Americans Against Anti-Semitism.