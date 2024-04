New York : "Nous sommes fatigués d'entendre parler de progrès vers un accord" (mère d'Omer Neutra, otage du Hamas)

Les familles de quatre otages américains et d'autres personnes tuées dans la guerre entre Israël et le Hamas ont déclaré vendredi que tout accord de cessez-le-feu devait permettre à leurs proches de rentrer chez eux après six mois de captivité.

"À l'heure actuelle, ils sont tous dans une situation humanitaire désastreuse", a déclaré Orna Neutra, mère de l'otage Omer Neutra. "Un cessez-le-feu avec un accord partiel, ou sans accord, pourrait être une condamnation à mort pour notre fils".

Serrant les photos de leurs proches, les membres des familles ont tenu une conférence de presse à Manhattan pour renouveler les appels à la libération des otages et pour marquer la triste étape des six mois de séparation. Ils ont été rejoints par les représentants américains de New York, le républicain Mike Lawler, et l'ancien président de l'Union européenne Mike Lawler, républicain, et Dan Goldman, démocrate.

Les familles ont remercié l'administration Biden pour ses efforts en vue de négocier un accord et de les tenir informées, mais elles ont exhorté le président à obtenir des résultats. "Nous sommes fatigués d'entendre parler de progrès vers un accord", a déclaré Orna Neutra. "Nous n'avons pas le temps d'attendre des progrès", a-t-elle ajouté. Son fils, qui possède la double nationalité américaine et israélienne, servait dans l'armée israélienne le 7 octobre lorsque des terroristes du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant plus de 1 200 personnes et prenant environ 250 otages. Ruby Chen, dont le fils Itay Chen, âgé de 19 ans, a été tué le 7 octobre alors qu'il était en service militaire, a déclaré que la famille n'était toujours pas en mesure d'entamer le rituel traditionnel de deuil juif, la shiva, qui marque le début du processus de deuil. "Nous ne ferons pas de shiva tant qu'Itay ne nous sera pas rendu", a-t-il déclaré. "C'est ce que nous demandons". Certains membres de la famille ont également exprimé leurs condoléances pour la mort des Palestiniens à Gaza et la situation humanitaire désastreuse. "La dévastation à Gaza est énorme, oui. La famine, la destruction, la maladie, la mort", a déclaré Gillian Kaye, belle-mère de l'otage américain Sagui Dekel-Chen. Il faut un cessez-le-feu".