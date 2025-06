New York : un candidat à la mairie cite Olmert pour justifier ses positions anti-israéliennes

Lors d'un débat électoral dimanche à la synagogue B'nai Jeshurun de New York, le candidat à la mairie Zohran Mamdani a promis de faire arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'il se rendait dans la ville. L'événement était co-organisé par le New York Jewish Agenda et réunissait sept candidats démocrates. Whitney Tilson a accusé Mamdani d'être "un incitateur principal" des manifestations antisémites et anti-israéliennes violentes dans la ville. Mamdani a répondu en citant l'activiste israélienne Noy Katsman, dont le frère a été tué le 7 octobre : "Nous ne devons jamais abandonner la conviction que toute vie, israélienne et palestinienne, juive et arabe, est également précieuse."

Le candidat a ensuite invoqué les historiens israéliens Amos Goldberg et Daniel Blatman, ainsi que l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui a récemment qualifié les actions de Tsahal à Gaza de "guerre de dévastation : tuerie indiscriminée, illimitée, cruelle et criminelle de civils". Mamdani s'est engagé à ramener New York "en conformité avec le droit international". "Ma réponse est la même qu'on parle de Vladimir Poutine ou de Netanyahou. Je pense que cette ville devrait respecter le droit international, et nous avons vu d'autres pays signataires de la CPI déclarer qu'ils honoreraient cette demande", a-t-il déclaré.

Confronté au fait que les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, il a qualifié une telle action de "courageuse", comparant cette désobéissance au droit américain à celle du maire de San Francisco Gavin Newsom reconnaissant le mariage homosexuel. Le candidat juif Brad Lander a décrit son approche envers Israël, expliquant avoir rejoint un groupe appelé "Israéliens pour la paix" réclamant un cessez-le-feu à Gaza. Scott Stringer, également juif, a déclaré : "Je suis, dans mon cœur, un sioniste. Je crois qu'Israël a le droit d'exister en tant qu'État juif. Je crois que BDS n'est pas seulement anti-israélien mais antisémite."