New York : un candidat pro-palestinien en tête de la course à la mairie

Un bouleversement politique majeur se dessine à New York. Zohran Mamdani, candidat ouvertement pro-palestinien, est donné favori pour remporter les primaires démocrates à la mairie de Big Apple, selon les résultats publiés mercredi par le New York Times. Dans une ville où les démocrates l'emportent traditionnellement, cette victoire aux primaires équivaudrait pratiquement à une élection.

Une avance confortable mais pas définitive

Avec 43% des suffrages exprimés, Mamdani ne peut certes pas encore crier victoire définitive, mais son avance est suffisamment confortable pour que ses adversaires reconnaissent sa position dominante. Le système électoral complexe de la ville retardera l'annonce des résultats définitifs de plusieurs semaines, mais la tendance semble claire.

Un profil qui fait polémique

Le profil de ce candidat ne manque pas de faire sensation dans une métropole abritant près d'un million de juifs, soit environ un juif sur quinze dans le monde. Mamdani soutient activement le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), cette campagne internationale qui prône le boycott économique, académique et culturel d'Israël. Plus provocateur encore, il n'hésite pas à brandir le slogan de "mondialisation de l'Intifada".

Son opposition à l'État hébreu s'est traduite par des actes concrets. En 2023, il a déposé un projet de loi visant à retirer le statut d'exemption fiscale aux organisations new-yorkaises liées, selon lui, aux implantations israéliennes, qu'il accuse de violer le droit international des droits de l'homme. Ses critiques virulentes contre les opérations israéliennes à Gaza l'ont même conduit à réclamer l'arrestation du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.

Entre antisionisme et lutte contre l'antisémitisme

Face aux polémiques, Mamdani tente de naviguer entre les écueils en établissant une distinction entre "antisionisme et antisémitisme". Il promet d'intensifier la lutte contre les crimes de haine, conscient des enjeux que représente sa candidature dans une ville où la communauté juive pèse démographiquement et politiquement.

Vers un maire musulman historique

Si les résultats de l'automne confirment cette tendance, Mamdani qui se définit lui-même comme "progressiste et musulman", deviendrait le premier maire musulman de l'histoire de New York. Cette dimension religieuse occupe d'ailleurs une place centrale dans sa campagne : le candidat multiplie les visites dans les mosquées et fait de sa foi un pilier de son identité politique.