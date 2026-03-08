New York : un engin explosif "fonctionnel" lancé lors d’une manifestation anti-islam

La police de New York a confirmé dimanche qu’un engin explosif improvisé lancé près d’une manifestation anti-islam devant la résidence officielle du maire Zohran Mamdani était « fonctionnel » et aurait pu provoquer des blessures graves, voire mortelles. L’incident s’est produit samedi à proximité de Gracie Mansion, dans Manhattan, où se déroulait un rassemblement organisé par l’influenceur d’extrême droite Jake Lang, opposé selon lui à « l’islamisation » de la ville.

Selon la police, deux engins suspects ont été jetés en marge de la manifestation par un individu vêtu d’un sweat à capuche. Des témoins ont rapporté avoir vu des flammes et de la fumée se dégager du premier dispositif. Après avoir allumé un second engin, le suspect aurait couru avant de le laisser tomber au sol. Les démineurs du NYPD ont ensuite procédé à une analyse préliminaire, concluant que l’un des dispositifs était bien un engin explosif improvisé et non un simple fumigène.

Le principal suspect, identifié comme Amir Balat, âgé de 18 ans, a été interpellé avec un complice présumé peu après les faits. Quatre autres personnes ont également été arrêtées dans le cadre de l’enquête. La police antiterroriste américaine a ouvert des investigations afin de déterminer les motivations exactes de l’attaque.

La manifestation visait le nouveau maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, premier maire musulman de la ville, entré en fonction le 1er janvier. Selon la commissaire de police Jessica Tisch, tout indique toutefois que l’édile n’était pas présent dans sa résidence au moment des faits.

Environ 20 manifestants favorables au rassemblement et près de 125 contre-manifestants étaient présents sur place. La police avait déployé un important dispositif de sécurité pour éviter les débordements.

Pour l’heure, les autorités précisent qu’aucun élément ne permet d’établir un lien direct entre cet incident et la guerre en cours au Moyen-Orient, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque.