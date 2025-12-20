New York : un homme arrêté après l’agression visant des Juifs dans le métro

Un homme a été interpellé et inculpé après une agression visant des Juifs dans le métro de New York, un incident filmé et largement relayé sur les réseaux sociaux. Le suspect, Xeryus Mack, 28 ans, originaire de Brooklyn, a été arrêté jeudi par la police de NYPD.

https://x.com/i/web/status/2000789490525462658 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon les autorités, il est poursuivi pour tentative d’agression, menaces et harcèlement. Les faits se sont déroulés lundi vers 20h40 dans une rame de la ligne 3 en direction du sud, près de la station Nostrand Avenue, à Brooklyn. Les images montrent deux hommes s’en prendre verbalement à un groupe de Juifs orthodoxes, saisir l’un d’eux par le cou et proférer des menaces de mort. Aucune blessure n’a été signalée.

D’après des médias communautaires, les victimes étaient des membres du mouvement Chabad, qui rentraient à Brooklyn après des activités à Manhattan. Xeryus Mack avait déjà été arrêté à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée pour divers délits, notamment agression, vol et intrusion, selon les registres judiciaires.

Le maire de New York, Eric Adams, a indiqué que l’affaire était examinée comme un possible crime de haine. Toutefois, les chefs d’inculpation retenus à ce stade ne mentionnent pas explicitement la qualification de crime haineux, une qualification juridiquement difficile à établir.

Cet incident intervient dans un contexte de forte recrudescence des actes antisémites à New York. Depuis le début de l’année, au moins 287 incidents visant des Juifs ont été signalés à la police, sur un total de 516 crimes de haine recensés. Bien que les Juifs représentent environ 12 % de la population new-yorkaise, ils constituent plus de la moitié des victimes de crimes de haine déclarés.