New York : une campagne choc à Times Square pour alerter sur le sort des otages israéliens

Le Consulat général d’Israël à New York a lancé lundi une campagne d’affichage numérique percutante en plein cœur de Times Square. Objectif : attirer l’attention du public international sur la condition critique d’Evyatar David, un jeune Israélien de 24 ans retenu en otage par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Le visage émacié de David, capturé dans une vidéo récemment diffusée par ses ravisseurs, s’affiche désormais sur les écrans géants de la place la plus fréquentée des États-Unis. Le message est clair : "C’est à cela que ressemble la vraie faim." Une manière, pour les autorités israéliennes, de dénoncer la propagande du Hamas et de mettre en lumière l’urgence humanitaire que vivent les otages.

Evyatar David avait été enlevé lors du massacre perpétré au festival de musique Nova, dans le sud d’Israël. Dans la même séquence de propagande, une autre vidéo montre Rom Braslavski, un autre otage israélien, extrêmement affaibli et à peine capable de parler.

"C’est cela, la vérité, pas les mensonges que certains diffusent sur Israël", a déclaré Ofir Akunis, consul général d’Israël à New York. Il accuse le Hamas d’utiliser la faim comme arme contre les otages, tout en diffusant des récits inversés accusant Israël d’affamer la population gazaouie.

Par cette campagne visuelle puissante, Israël entend aussi répondre à ce qu’il considère comme une manipulation de l’opinion publique internationale. "Nous continuerons à révéler les mensonges de ces terroristes et de ceux qui les soutiennent, partout et sans relâche", a affirmé Akunis via les réseaux sociaux du consulat.

Alors que la diplomatie israélienne intensifie ses efforts pour libérer les otages encore détenus à Gaza, cette initiative vise à maintenir la pression sur la communauté internationale et à rappeler que, derrière les négociations bloquées, des vies humaines sont en jeu.