New York : une coalition pour défendre les entreprises israéliennes

Une nouvelle alliance économique vient de voir le jour à New York afin de protéger les entreprises juives et israéliennes dans un climat politique et social jugé de plus en plus hostile, a rapporté le New York Post. Baptisée New York–Israeli Chamber of Commerce Coalition, cette initiative réunit notamment la Chambre de commerce de l’État de New York et la Chambre de commerce du Grand New York, avec l’ambition de rallier d’autres organisations professionnelles dans les semaines à venir.

Ses promoteurs affirment vouloir répondre à une dégradation préoccupante de l’environnement économique et sécuritaire pour les sociétés liées à Israël, dans un contexte marqué par la politique du maire Zohran Mamdani, farouche critique de l’État hébreu. Élu en novembre dernier, l’édile a rapidement annulé plusieurs mesures de soutien à Israël prises par son prédécesseur, notamment celles visant à empêcher les appels au boycott et à reconnaître une définition élargie de l’antisémitisme.

Pour Al Kinel, président de la coalition, le risque est double : économique et sécuritaire. Il alerte sur l’affaiblissement du modèle de libre entreprise qui a attiré de nombreux entrepreneurs israéliens à New York, mais aussi sur la montée de situations jugées dangereuses pour les salariés et les clients. Sans citer directement le maire, plusieurs sources soulignent que le lancement de la coalition n’est pas un hasard de calendrier.

La ville fait en effet face à une hausse marquée des actes antisémites, nourrie par des manifestations violentes contre Israël, notamment sur les campus et dans l’espace public. Certaines entreprises fondées par des Israéliens ont récemment été visées par des campagnes de pression internes, des dégradations ou des appels au boycott.

Selon des données publiées par l’Alliance économique États-Unis–Israël, New York compte environ 676 entreprises fondées par des Israéliens, dont une vingtaine valorisées à plus d’un milliard de dollars. Elles représentent des dizaines de milliers d’emplois et une contribution fiscale majeure.

Pour Mark Jaffe, New York ne peut se permettre de sacrifier emplois et innovation sur fond de discrimination économique. La coalition entend désormais œuvrer au rétablissement de politiques garantissant un cadre équitable et sûr pour toutes les entreprises, indépendamment des tensions idéologiques.