New York : une critique d’Israël à la tête du bureau contre l’antisémitisme

La nomination fait déjà polémique à New York. Le maire Zohran Mamdani a choisi Phylisa Wisdom pour diriger le Bureau chargé de la lutte contre l'antisémitisme, selon des informations rapportées mercredi par le Daily News. Un choix qui suscite de vives réactions, dans un contexte de forte hausse des actes antisémites dans la métropole.

Phylisa Wisdom dirige actuellement la New York Jewish Agenda, une organisation se présentant comme progressiste et connue pour ses critiques répétées de la politique israélienne, notamment durant la guerre à Gaza. Le groupe affirme toutefois que la critique d’Israël ne constitue pas en soi une forme d’antisémitisme, une position qui divise profondément la communauté juive new-yorkaise.

Le bureau de lutte contre l’antisémitisme a été créé en mai 2025 par l’ancien maire Eric Adams. Dès son arrivée à la mairie, Zohran Mamdani s’est retrouvé sous pression sur ce dossier, en raison de ses prises de position très critiques envers Israël. Le jour même de sa prise de fonctions, il avait provoqué une tempête politique en annulant plusieurs décrets signés par son prédécesseur.

Parmi ces décisions figurait l’abrogation d’un décret reconnaissant officiellement la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), adoptée par de nombreux États et institutions à travers le monde. Un autre texte, également annulé, interdisait aux responsables municipaux et aux agents de la ville de participer à des campagnes de boycott ou de désinvestissement visant Israël. Mamdani avait toutefois assuré vouloir maintenir le bureau de lutte contre l’antisémitisme, malgré son désaccord avec l’approche d’Adams.

Cette nomination intervient alors que les chiffres de l’antisémitisme à New York sont alarmants. Selon le NYPD, les actes antisémites ont représenté 57 % de l’ensemble des crimes de haine recensés en 2025, alors que les Juifs constituent environ 10 % de la population de la ville. En janvier 2026, ces actes ont bondi de 182 % par rapport à l’année précédente, avec 31 incidents recensés contre 11 un an plus tôt.

Plusieurs responsables communautaires ont dénoncé le choix de Phylisa Wisdom. Le rabbin Marc Schneier, président de la Foundation for Ethnic Understanding (Fondation pour la compréhension ethnique), a estimé que la future responsable du bureau ne reconnaissait pas un principe fondamental : "Israël ne peut être dissocié du judaïsme". Il a notamment critiqué son opposition à la définition de l’IHRA, y voyant un manque de "clarté morale" à l’heure où, selon lui, la vigilance contre l’antisémitisme devrait être renforcée.