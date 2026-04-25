New York : une église ancienne ravagée par un violent incendie, six pompiers blessés

Un incendie spectaculaire a ravagé jeudi une église ancienne du quartier d’Astoria, dans l’arrondissement du Queens, à New York, mobilisant d’importants moyens de secours. Le sinistre, d’une rare intensité, a fait six blessés parmi les pompiers, selon les autorités.

https://x.com/i/web/status/2047482843475960274 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le feu s’est déclaré vers 18h45 dans un bâtiment d’habitation attenant à la First Reformed Church of Astoria, avant de se propager rapidement à l’édifice religieux. Les secours ont d’abord localisé les flammes dans une annexe inoccupée de deux étages, mais l’incendie s’est étendu en quelques minutes.

Plus de 270 pompiers et personnels de secours ont été mobilisés pour contenir les flammes, finalement maîtrisées vers 22h30. L’intervention a été compliquée par l’effondrement partiel du toit et de certains murs, projetant des débris sur les équipes engagées. Les six pompiers blessés souffrent de blessures légères.

Les images montrent des flammes impressionnantes traversant le bâtiment, tandis que les secours tentaient de maîtriser un feu particulièrement tenace.

Au-delà des dégâts matériels, c’est toute une communauté qui est touchée. «C’est toute notre vie», a confié un ancien responsable religieux, évoquant un lieu chargé d’histoire où se sont déroulés mariages, baptêmes et rassemblements familiaux depuis des décennies.

Fondée dans les années 1830, l’église avait déjà été endommagée par un incendie en 1888. Les autorités locales ont salué l’intervention des secours, soulignant leur engagement face à un sinistre d’une telle ampleur.