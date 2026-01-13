New York : une femme inculpée pour crimes de haine après l’agression d’un père juif devant sa famille

Une femme de 35 ans a été inculpée pour plusieurs crimes de haine après l’agression d’un père juif orthodoxe dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, à New York, ont annoncé les autorités. Les faits se sont produits vendredi soir, peu avant minuit, alors que l’homme marchait dans la rue avec son épouse et leurs quatre jeunes enfants, âgés de six mois à six ans.

Selon l’acte d’accusation et la police, la suspecte, identifiée comme Isharee Summers, aurait suivi la famille en proférant des menaces antisémites explicites à leur encontre. Après plusieurs minutes de poursuite à pied, elle a agressé le père, le frappant à la tête et au torse, lui causant douleurs et gonflements. L’homme, âgé de 26 ans, a expliqué à des médias locaux avoir d’abord tenté d’ignorer les insultes, avant de craindre pour la sécurité de ses enfants lorsque les menaces se sont intensifiées.

La police de New York est intervenue rapidement et la suspecte a été interpellée peu après les faits. Elle est poursuivie notamment pour agression, tentative d’agression, harcèlement aggravé, menaces, mise en danger de mineurs et quatre chefs d’inculpation pour crimes de haine.

Lors de sa comparution devant le tribunal pénal de Brooklyn, la prévenue a plaidé non coupable. Le parquet avait requis une caution de 50.000 dollars, mais la juge a ordonné sa remise en liberté sous conditions, sans versement de caution.

Dans un communiqué, le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a dénoncé une « attaque choquante contre une famille juive rentrant chez elle le soir du shabbat », rappelant que chacun devait pouvoir pratiquer sa foi en toute sécurité.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de recrudescence des actes antisémites à New York. Selon les statistiques récentes de la police municipale, les Juifs ont été la cible de plus de la moitié des crimes de haine signalés dans la ville en 2025, davantage que tout autre groupe.