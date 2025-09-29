New York : une synagogue dément la venue de Zohran Mamdani pour Yom Kippour

La présence du candidat favori à la mairie de New York, Zohran Mamdani, dans les synagogues de la ville continue d’alimenter débats et polémiques. Après avoir été accueilli lors de Rosh Hashana à Kolot Chayeinu, une communauté progressiste de Brooklyn, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il devait assister aux offices de Yom Kippour à B’nai Jeshurun, sur l’Upper West Side, aux côtés du député Jerry Nadler, l’un de ses soutiens.

Jeudi, la synagogue a fermement démenti. Dans un message adressé à ses fidèles, B’nai Jeshurun a précisé que Mamdani « ne participera pas à nos offices », rappelant que « Yom Kippour est un jour saint, consacré à la prière et à l’introspection, et non un moment pour la campagne politique ».

Ces spéculations faisaient suite à un article du New York Times affirmant que Nadler projetait d’emmener le candidat dans une « congrégation plus mainstream » que Kolot Chayeinu, connue pour ses positions progressistes et son engagement pro-palestinien. Mais cette perspective a suscité des réticences. « Certains fidèles seraient franchement très contrariés de le voir ici », a reconnu Nadler.

L’accueil réservé à Mamdani à Kolot Chayeinu avait pourtant marqué une étape importante dans ses relations avec une partie du judaïsme new-yorkais. Le rabbin Sam Kates-Goldman avait salué sa présence ainsi que celle du contrôleur municipal Brad Lander, soulignant la valeur de la solidarité communautaire malgré les désaccords. Le rabbin avait également exprimé son deuil face aux morts palestiniens à Gaza et dénoncé « l’instrumentalisation de l’antisémitisme pour attiser l’islamophobie ».

Pour Mamdani, dont la campagne est régulièrement accusée d’antisémitisme en raison de ses positions très critiques envers Israël (il a notamment promis de demander l’arrestation du Premier ministre Benjamin Netanyahou), cette apparition n’a pas suffi à dissiper les critiques. Sur les réseaux sociaux, certains fidèles ont reproché à Kolot Chayeinu d’avoir ignoré ses propos passés sur le slogan « from the river to the sea ». D’autres, au contraire, ont défendu le candidat, affirmant qu’il s’opposait à la politique de l’État israélien sans être antisémite.

Mamdani, qui a déjà visité d’autres synagogues, n’a pas commenté publiquement sa participation à Kolot Chayeinu. Il a simplement diffusé une vidéo sur X pour marquer le début des fêtes juives, appelant à bâtir « une ville où chaque New-Yorkais se sent en sécurité et respecté ».