New York : violences lors d'une manifestation pro-palestinienne ciblant la communauté juive

De violents affrontements ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de Borough Park, à New York, lors d'une manifestation pro-palestinienne qui a dégénéré en heurts avec la communauté juive locale. Le quartier, qui abrite l'une des plus importantes communautés juives des États-Unis, a été le théâtre d'affrontements entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens.

L'événement, organisé par le groupe "Pal-Awda", a rapidement tourné à la confrontation lorsque des contre-manifestants pro-israéliens, munis de drapeaux israéliens, se sont rassemblés sur place. Selon les témoignages et documents diffusés sur les réseaux sociaux, plusieurs manifestants pro-palestiniens auraient attaqué des partisans pro-israéliens et des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe.

Le New York Post rapporte qu'au moins une arrestation a été effectuée, suite à des slogans antisémites scandés pendant la manifestation. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent notamment un manifestant pro-israélien blessé au visage.

Richie Torres, législateur new-yorkais, a réagi sur le réseau social X : "Cela ne devrait surprendre personne qu'une foule pro-Hamas, ciblant les Juifs et promettant d'envahir Borough Park, dégénère en violence. "La violence n'est pas un défaut mais une caractéristique inhérente au mouvement soi-disant 'Free Palestine' (Libérez la Palestine), qui n'a aucune volonté de libérer les Palestiniens du Hamas."

Ina Vernikov, membre du conseil municipal de New York, a pour sa part condamné fermement ces actes, qualifiant les événements de manifestation de "haine flagrante envers les juifs" comparable aux "pogroms du passé". Elle a accusé les manifestants d'être venus à Borough Park dans le seul but "d'inciter à la violence et à la peur".

Les forces de police, déployées en nombre avant même l'escalade des tensions, sont intervenues pour séparer les deux groupes. Malgré la violence des affrontements, aucune blessure grave n'a été signalée.