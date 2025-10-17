New York : Zohran Mamdani accuse Israël de "génocide" à plusieurs reprises lors d’un débat pour la mairie

Le candidat à la mairie de New York Zohran Mamdani, a accusé à plusieurs reprises Israël de "génocide" lors d’un débat télévisé organisé jeudi, tout en assurant avoir eu des échanges "constructifs" avec des électeurs juifs et en condamnant le Hamas. Le débat, auquel participaient également l’ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa, s’est tenu à l’approche de l’élection municipale du 4 novembre.

Interrogé sur la guerre à Gaza, Mamdani, député de l’aile gauche du Parti démocrate et figure du courant socialiste, a répété à trois reprises qu’Israël commettait un génocide contre les Palestiniens. Il a défendu sa décision de soutenir la campagne "leave it blank" lors des primaires présidentielles contre Kamala Harris, en signe de protestation contre le soutien américain à Israël : "Comme beaucoup d’Américains, j’étais horrifié par le génocide israélien des Palestiniens", a-t-il affirmé.

Face aux critiques sur son refus, plus tôt dans la semaine, d’appeler explicitement le Hamas à déposer les armes, Mamdani a nuancé sa position : "Bien sûr qu’ils doivent déposer les armes. Un cessez-le-feu signifie que toutes les parties doivent cesser le feu et permettre l’accès humanitaire." Il a toutefois estimé que la paix devait aussi s’attaquer "aux causes profondes" du conflit, citant "l’occupation, le blocus et l’apartheid".

Andrew Cuomo, fervent défenseur d’Israël, a vivement attaqué Mamdani, rappelant qu’il avait envisagé d’aider juridiquement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, face à d’éventuelles poursuites internationales. Cuomo l’a accusé de "ne pas être un véritable démocrate" et d’attiser la colère d’une partie de la communauté juive new-yorkaise. Mamdani a répliqué en réaffirmant qu’il reconnaissait "le droit d’Israël à exister", mais "pas celui d’un État fondé sur une hiérarchie de race ou de religion".

Cherchant à rassurer les électeurs juifs, Mamdani a expliqué qu’il ne défendait plus le slogan controversé "Globalize the intifada", qu’il avait auparavant soutenu. "J’ai compris, en discutant avec de nombreux Juifs new-yorkais, que cette expression ravivait des blessures profondes", a-t-il déclaré.

Curtis Sliwa, fondateur des "Guardian Angels", a pour sa part tenté d’associer Mamdani aux émeutes antijuives de Crown Heights en 1991, l’accusant d’être indifférent à la sécurité des Juifs new-yorkais.

Si la question israélo-palestinienne a dominé le débat, la campagne reste centrée sur les préoccupations quotidiennes des électeurs, logement, transport et coût de la vie, dans une ville qui abrite la plus grande communauté juive au monde hors d’Israël.