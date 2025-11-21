New York : Zohran Mamdani critique une conférence sur l'aliyah et suscite la polémique

Zohran Mamdani, fraîchement élu à la tête de la ville de New York, s'est retrouvé au cœur d'une controverse après avoir critiqué une conférence organisée par l'association Nefesh B'Nefesh, qui encourage l'immigration juive vers Israël. L'événement s'est tenu mercredi dans une synagogue new-yorkaise.

Suite à des manifestations pro-palestiniennes devant le lieu de la conférence, où les participants ont notamment scandé des appels à la "globalisation de l'Intifada" et "mort à Tsahal", une porte-parole de Mamdani a publié une déclaration nuancée. Le futur maire y condamne ces slogans et réaffirme le droit de chaque New-Yorkais à se rendre dans un lieu de culte sans intimidation ni menace.

Cependant, la déclaration ajoute que "les lieux saints ne doivent pas être utilisés pour promouvoir des activités contraires au droit international". Interrogée sur ce point, la porte-parole a précisé que cette remarque visait les activités encourageant la "colonisation" au-delà de la Ligne verte.

Bien que les élections municipales ne traitent généralement pas de politique étrangère, Mamdani a fait du dossier israélien un enjeu central de sa campagne. Musulman, fils d'immigrés indiens né en Ouganda, il s'est engagé très tôt dans le militantisme pro-palestinien en créant une cellule étudiante à l'université.

Son passé controversé inclut des moqueries sur les fêtes juives lorsqu'il était jeune rappeur, et des accusations selon lesquelles Tsahal serait responsable de la violence de la police new-yorkaise. Pendant la guerre à Gaza, il a accusé Israël de génocide et réclamé la fin de l'aide militaire américaine. Dans une interview, il a même déclaré qu'en tant que maire, il ordonnerait l'arrestation de Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre s'il atterrissait dans la ville, malgré le refus de Washington de reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale.

Aujourd'hui, Mamdani affirme reconnaître le droit d'Israël à exister, mais pas en tant qu'État juif. S'il refuse de condamner l'expression "globalisation de l'Intifada", il précise ne pas l'utiliser lui-même et déconseille aux autres de le faire.

Le maire élu maintient qu'il n'y a aucun lien entre ses critiques d'Israël et son attitude envers la communauté juive. Il aurait d'ailleurs présenté un plan détaillé pour lutter contre l'antisémitisme et promouvoir la culture juive dans la ville.