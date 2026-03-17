New York : Zohran Mamdani évoque un "génocide" des Palestiniens lors de la Saint-Patrick

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a créé la polémique mardi en qualifiant la situation des Palestiniens de « génocide », lors d’un événement organisé à Gracie Mansion à l’occasion de la Saint-Patrick. S’exprimant devant des responsables et membres de la communauté irlandaise, il a dénoncé le « silence assourdissant » d’une partie de la communauté internationale face au conflit à Gaza.

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« Nous avons vu un génocide se dérouler sous nos yeux », a-t-il déclaré, saluant dans le même temps l’engagement de l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson en faveur des droits humains et de la cause palestinienne. Mamdani a également insisté sur le fait que ce silence n’était « pas nouveau », estimant que les Palestiniens étaient régulièrement laissés seuls face à leur sort.

Le maire a établi un parallèle appuyé entre l’histoire irlandaise et les crises contemporaines, évoquant un passé marqué par l’oppression, la discrimination et l’exil. « Qui mieux que ceux qui ont souffert peuvent comprendre ceux qui souffrent aujourd’hui ? », a-t-il lancé, inscrivant son discours dans une logique de solidarité entre peuples.

Intervenant à sa suite, Mary Robinson a élargi la perspective en évoquant plusieurs conflits mondiaux, notamment en Ukraine, au Soudan et en République démocratique du Congo, ainsi qu’au Moyen-Orient. Elle a rappelé que la Saint-Patrick ne devait pas être seulement une fête culturelle, mais aussi un moment de réflexion sur les populations vivant « sous l’ombre de la guerre ».

Soulignant les résonances entre l’histoire irlandaise et les drames actuels, Robinson a insisté sur la nécessité de défendre les valeurs universelles de dignité, de justice et d’autodétermination.