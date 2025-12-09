Nick Fuentes reconnaît "au moins 6 millions" de victimes juives, tout en réaffirmant son admiration pour Hitler

Le négationniste américain Nick Fuentes a surpris lundi en admettant qu'"au moins 6 millions" de Juifs ont été assassinés par l’Allemagne nazie, lors d’un entretien tendu avec le journaliste Piers Morgan. Cette déclaration tranche avec ses positions passées, où il qualifiait la Shoah de « supercherie » et mettait en doute le nombre de victimes.

Mais loin d’un revirement idéologique, Fuentes a simultanément réitéré ses propos les plus extrémistes : il a confirmé considérer Adolf Hitler comme « cool », évoquant « les uniformes, les parades » et l’attrait esthétique qu’il lui prête. Il a par ailleurs affirmé que le véritable « génocide » serait dirigé contre les chrétiens blancs aux États-Unis, reprenant un argumentaire complotiste sur le remplacement démographique.

Pendant l’entretien diffusé sur YouTube, il a également tourné en dérision les descendants de survivants de la Shoah et dénoncé ce qu’il appelle la « propagande » et la « censure » entourant l’enseignement de l’Holocauste. Selon lui, si les preuves sont « si évidentes », il ne devrait exister « aucune loi interdisant d’en débattre ».

Figure influente des milieux suprémacistes blancs, Fuentes — présent au rassemblement néonazi de Charlottesville en 2017 — attise depuis plusieurs années les tensions autour de la question juive. Sa récente apparition dans une émission de Tucker Carlson a provoqué une crise interne au sein du Parti républicain.

Face à ces propos, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a présenté une résolution condamnant les positions de Fuentes et la décision de certains médias de lui offrir une tribune, un texte soutenu par plusieurs organisations juives américaines.