Nicolas Maduro présenté devant la justice américaine

L’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro a été transféré lundi vers un tribunal fédéral de New York pour sa première comparution depuis son arrestation spectaculaire lors d’une opération américaine menée ce week-end au Venezuela. Il doit y répondre de lourdes accusations de trafic de drogue devant la justice des États-Unis.

Des images diffusées par les médias montrent le convoi motorisé et l’hélicoptère acheminant Maduro jusqu’au palais de justice fédéral de Manhattan, apparemment en compagnie de son épouse, Cilia Flores. L’opération ayant conduit à son arrestation est décrite comme la plus importante intervention américaine en Amérique latine depuis l’invasion du Panama en 1989. Des forces spéciales auraient pénétré à Caracas par hélicoptère, brisant le dispositif de sécurité de l’ancien chef de l’État pour l’interpeller à proximité d’une salle sécurisée.

À Caracas, malgré la chute de Maduro, plusieurs hauts responsables de son gouvernement, en place depuis treize ans, conservent les rênes du pouvoir. Après des déclarations initiales de défi, le ton a évolué vers une possible coopération avec Washington. La dirigeante intérimaire Delcy Rodríguez a ainsi proposé d’ouvrir un dialogue avec l’administration du président Donald Trump, qualifiant cette main tendue de base pour une « agenda de coopération », après avoir dénoncé quelques heures plus tôt une opération à la « teinte sioniste ».

Sur le plan international, la légalité de l’opération américaine est désormais scrutée. À la demande de Caracas, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies doit se réunir en session d’urgence afin d’examiner les implications juridiques et diplomatiques de cette arrestation sans précédent.