Nicolás Maduro va comparaître devant la justice américaine

Le président vénézuélien Nicolás Maduro doit comparaître dans les prochains jours devant un tribunal fédéral à New York, après son arrestation spectaculaire et son transfert aux États-Unis à l’issue d’une opération américaine menée au Venezuela. Il est poursuivi pour trafic de drogue, « narcoterrorisme » et importation de cocaïne sur le territoire américain, selon le ministère de la Justice.

https://x.com/i/web/status/2007631142200189289 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Arrivé samedi à l’aéroport Stewart International, au nord de New York, à bord d’un avion affrété par les autorités américaines, Maduro a ensuite été héliporté à Manhattan avant d’être conduit vers les locaux de la DEA, puis au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il doit être détenu sous haute sécurité. Les procureurs américains l’accusent d’avoir dirigé, avec plusieurs proches, un vaste réseau criminel lié aux cartels colombiens, destiné à inonder les États-Unis de cocaïne.

Au Venezuela, la Cour suprême a confié l’intérim du pouvoir à la vice-présidente Delcy Rodríguez, chargée d’assurer la continuité de l’État. À Caracas, les autorités dénoncent une « agression illégale » et exigent le respect du droit international, tandis que des affrontements ont été signalés lors de l’opération ayant conduit à l’arrestation de Maduro.

Sur la scène internationale, les réactions sont contrastées. La Russie, la Chine et plusieurs pays latino-américains ont condamné l’intervention américaine, évoquant une violation de la souveraineté vénézuélienne et un précédent dangereux. À l’inverse, plusieurs alliés de Washington ont salué l’opération. Israël a notamment exprimé son soutien à l’action américaine, y voyant un pas important dans la lutte contre le narcotrafic international et l’impunité des dirigeants accusés de crimes transnationaux.

Aux États-Unis, le président Donald Trump a défendu une opération « nécessaire pour la sécurité américaine », affirmant que Maduro répondrait désormais « devant la justice, et non plus devant la politique ». L’ouverture du procès pourrait marquer un tournant majeur pour le Venezuela, mais aussi pour la doctrine américaine face aux régimes accusés de criminalité d’État.