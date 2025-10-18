"No Kings" : de nombreux rassemblements contre la politique "autoritaire" de Donald Trump

Des millions d’Américains sont attendus ce samedi dans les rues pour manifester contre la politique jugée « autoritaire » de Donald Trump, dans le cadre du mouvement « No Kings », littéralement « Pas de rois ». Plus de 2700 rassemblements sont prévus à travers les États-Unis — de New York à San Francisco, en passant par Washington, Chicago ou encore Mar-a-Lago, la résidence du président en Floride.

Créé en 2016 par des organisations progressistes comme Indivisible, le mouvement s’est imposé comme une forme de résistance civique face à un président accusé de dérive autocratique. Son mot d’ordre : « Le président pense que son pouvoir est absolu. Mais en Amérique, nous n’avons pas de rois. »

Les organisateurs espèrent dépasser les cinq millions de participants enregistrés lors des manifestations de juin dernier. Selon Liam Kent, du Blue Anchor Project, « le double est attendu ». Soutenu par plusieurs figures démocrates — Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez et Hillary Clinton —, « No Kings » bénéficie aussi du soutien de personnalités hollywoodiennes comme Robert De Niro et Mark Ruffalo, qui appellent à une « mobilisation pacifique ». Face à ces rassemblements, les autorités de plusieurs États républicains ont placé la Garde nationale en alerte, craignant des débordements.

Donald Trump a réagi en déclarant sur Fox News : « Ils me qualifient de roi. Je ne suis pas un roi".