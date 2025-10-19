"No Kings" : des millions d’Américains ont manifesté contre la politique de Donald Trump

Des millions de manifestants se sont rassemblés samedi à travers les États-Unis lors des manifestations « No Kings », un mouvement national dénonçant la dérive « autoritaire » du président Donald Trump. Selon les organisateurs, près de sept millions de personnes ont participé à plus de 2 700 rassemblements, de New York à San Francisco, en passant par Washington, Chicago et de nombreuses petites villes.

Le mot d’ordre : défendre la démocratie américaine. “Trump s’arroge des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas”, a déclaré le sénateur démocrate Raphael Warnock à Atlanta.

Les participants, vêtus de jaune, couleur symbole de l’unité, ont scandé : « This is what democracy looks like ! » et « No hate, no fear, immigrants are welcome here ! ».

Le mouvement, organisé par le réseau progressiste Indivisible, prône une résistance pacifique face à un climat politique tendu marqué par les raids anti-immigration, les déploiements de la Garde nationale et les restrictions de liberté d’expression.

Certaines personnalités comme Bill Nye ou Bernie Sanders ont pris la parole à Washington, dénonçant la “mainmise des milliardaires sur la démocratie américaine”. Malgré quelques incidents isolés, les manifestations ont globalement été calmes et festives, parfois ponctuées de costumes et de musique.

Pour les participants, ces rassemblements incarnent un message clair : « L’Amérique n’a pas de roi, et la démocratie appartient au peuple. »