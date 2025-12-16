Noa Tishby accueille Mila Kunis et Ashton Kutcher pour l'allumage des bougies de Hanouka

L’actrice et productrice israélienne Noa Tishby a accueilli le couple de stars hollywoodiennes Ashton Kutcher et Mila Kunis à son domicile pour la deuxième soirée de Hanouka, dans le cadre de sa série diffusée sur YouTube consacrée aux huit nuits de la fête juive. Ensemble, ils ont allumé les bougies et échangé sur leur rapport au judaïsme, aux traditions et à l’identité culturelle.

Au cours de la rencontre, ils ont évoqué la notion de miracle, au cœur de Hanouka, ainsi que l’importance de célébrer ouvertement ses racines. Noa Tishby a expliqué que cette initiative était née d’un sentiment d’inquiétude face au climat actuel. "Beaucoup de gens ont peur d’affirmer leur identité juive aujourd’hui, et nous refusons de laisser cela se produire", a-t-elle déclaré, précisant vouloir célébrer le judaïsme "avec des Juifs comme avec des non-Juifs".

L’actrice avait déjà indiqué avoir lancé cette série après la recrudescence mondiale des actes antisémites à la suite des attaques du 7 octobre, avec l’objectif d’encourager les Juifs à ne pas dissimuler leur identité par crainte.

Interrogé par Noa Tishby, Ashton Kutcher a partagé ce qui l’attire dans le judaïsme. Élevé dans la tradition catholique, il a expliqué voir dans l’étude du judaïsme une clé pour comprendre les enseignements de Jésus. Il a également évoqué la relation qu’il entretenait avec un rabbin auprès duquel il étudiait, précisant avoir numérisé ses enseignements après son décès afin de continuer à dialoguer avec lui grâce à l’intelligence artificielle.

À propos de Hanouka, l’acteur a souligné que le thème central célébré dans sa famille était celui du miracle. Selon lui, il ne s’agit pas seulement de la durée exceptionnelle de la flamme, mais aussi de la capacité à faire advenir des miracles en les provoquant pour les autres.

Mila Kunis, de son côté, a exprimé son attachement aux traditions et à la dimension collective de l’allumage des bougies. Elle a rappelé son enfance en URSS, où sa famille devait cacher son identité juive, avant de découvrir aux États-Unis une liberté nouvelle d’en parler ouvertement. Face au contexte international actuel, elle dit mieux comprendre aujourd’hui la nécessité d’assumer et de revendiquer cette identité.

La soirée s’est achevée dans une atmosphère détendue, les trois participants débattant avec humour du sens dans lequel placer la hanoukia, avant de réciter ensemble la bénédiction et d’allumer les bougies.