Northwestern University va verser 75 millions de dollars après des enquêtes fédérales pour antisémitisme

L’administration Trump a conclu vendredi un vaste accord fédéral en matière de droits civiques avec l’université Northwestern, qui devra verser 75 millions de dollars et mettre en place de nouveaux dispositifs visant à protéger ses étudiants et son personnel face aux discriminations, notamment antisémites. L’accord, annoncé par le Département de la justice, l’Éducation et la Santé, impose à l’établissement de bannir toute pratique d’admission fondée sur la race et de prévenir tout « environnement éducatif hostile à l’égard des étudiants juifs ».

Selon Washington, l’objectif est d’assurer que Northwestern respecte pleinement les lois fédérales sur l’égalité de traitement. L’université devra désormais maintenir des règles strictes encadrant manifestations, protestations, affichages et autres formes d’expression, ainsi qu’imposer une formation obligatoire sur l’antisémitisme.

« Cet accord marque une nouvelle victoire dans notre combat pour que les institutions éducatives protègent les étudiants juifs et privilégient le mérite », a déclaré la procureure générale Pamela Bondi. Northwestern s’acquittera du paiement d’ici à 2028.

Cet accord intervient après un règlement encore plus important avec Columbia University, sanctionnée à hauteur de 221 millions de dollars pour des pratiques discriminatoires et des plaintes concernant l’antisémitisme à la suite du 7 octobre 2023.

Le président de Northwestern, Henry Bienen, a salué un accord « difficile mais nécessaire », tout en soulignant qu’il ne constituait ni aveu de culpabilité, ni reconnaissance d’une violation de la loi. Il insiste : « Northwestern dirige Northwestern. Nous n’avons renoncé à aucun contrôle sur nos recrutements, nos admissions ou nos programmes académiques. »

Grâce à cet accord, les enquêtes fédérales seront closes et l’université redeviendra éligible aux importants financements de recherche récemment gelés par Washington.