"Nous n’aurons pas d’autre choix que d’intervenir et de les tuer si le Hamas continue" (Donald Trump)

Le président américain Donald Trump a lancé ce jeudi une menace sans équivoque contre le Hamas, écrivant sur son réseau Truth Social que « si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza… nous n’aurons pas d’autre choix que d’intervenir et de les tuer ».

La mise en garde intervient alors que, depuis mardi, le mouvement terroriste islamiste a étendu sa présence dans la bande de Gaza et lancé une campagne de répression interne, exécutant des personnes présentées comme « collaborateurs » d’Israël — des scènes filmées et diffusées en vidéo sur Telegram par Al-Aqsa TV. Cette vidéo montre, selon la description accompagnant la publication, l’exécution sommaire de huit hommes ligotés en pleine rue à Gaza-ville.

La diffusion de ces images, et le renforcement du contrôle du Hamas dans certaines zones après le retrait israélien prévu par le cessez-le-feu parrainé par Washington, ont suscité une vive réaction à la Maison-Blanche. Dans son message, Trump a souligné que ces exécutions ne faisaient pas partie des termes de l’accord et que des actions militaires directes pourraient s’imposer si la violence se poursuivait.

La menace américaine marque une escalade rhétorique notable au moment où médiateurs et acteurs régionaux tentent de consolider un fragile cessez-le-feu et d’organiser la restitution des otages et des dépouilles. Les développements sur le terrain risquent de compliquer ces efforts diplomatiques.