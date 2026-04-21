"Nous n’avons pas beaucoup de temps" : Donald Trump refuse de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé ne pas souhaiter prolonger le cessez-le-feu en vigueur avec l’Iran, alors que celui-ci doit expirer prochainement. Interrogé par CNBC, il a justifié sa position par l’urgence des négociations en cours. « Je ne veux pas faire cela. Nous n’avons pas beaucoup de temps », a-t-il déclaré, estimant que les États-Unis se trouvent en position de force pour obtenir un accord.

Selon lui, Washington finira par conclure ce qu’il qualifie de « grand accord » avec Téhéran. Toutefois, en l’absence d’entente rapide, le président américain n’exclut pas un retour à l’option militaire. « Je m’attends à bombarder, car je pense que c’est une meilleure attitude pour négocier. Mais nous sommes prêts. L’armée est prête à intervenir », a-t-il ajouté, dans un ton particulièrement offensif.

Le contexte demeure extrêmement volatil, avec des négociations de dernière minute qui pourraient déterminer l’évolution du conflit. Entre pression militaire et tentative de compromis diplomatique, la stratégie américaine semble osciller entre démonstration de force et recherche d’un accord rapide.