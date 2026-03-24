"Nous parlons aux bonnes personnes" : Donald Trump affiche son optimisme sur un accord avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a affirmé que son administration était « en discussion avec les bonnes personnes » en Iran, assurant que Téhéran « veut vraiment conclure un accord ». S’exprimant depuis le Bureau ovale, il a évoqué des négociations en cours menées par plusieurs hauts responsables américains, tout en reconnaissant que les échanges restent sensibles et indirects, l’Iran ayant officiellement nié toute discussion directe.

Donald Trump a réitéré ses exigences, notamment l’impossibilité pour l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire, affirmant que ce point aurait déjà été accepté par Téhéran — une assertion qui contraste avec les positions publiques iraniennes. Le président américain a également révélé avoir envisagé de frapper une infrastructure énergétique majeure iranienne avant que, selon lui, des signaux d’ouverture à la négociation ne soient transmis.

Dans le même temps, Trump a évoqué un « cadeau » reçu de l’Iran, qu’il décrit comme ayant une « valeur considérable », lié aux questions pétrolières et gazières, notamment autour du détroit d’Ormuz. Sans en dévoiler la nature exacte, il y voit un signe qu’il traite « avec les bons interlocuteurs ». « Cela prouve que nous avançons dans la bonne direction », a-t-il insisté.

Interrogé sur le rôle des alliés, il a appelé à une implication accrue de l’OTAN, tout en saluant le soutien des pays du Golfe. Il a également affiché sa confiance quant à une issue prochaine du conflit, estimant que la guerre pourrait être « réglée rapidement ».

Ces déclarations traduisent une ligne mêlant pression militaire et ouverture diplomatique, alors que les États-Unis poursuivent leur déploiement dans la région. Elles interviennent dans un contexte de fortes tensions, marqué par des frappes continues et des divergences persistantes sur les conditions d’un éventuel accord.

Entre annonces volontaristes et zones d’ombre, la stratégie américaine oscille ainsi entre démonstration de force et recherche d’une désescalade négociée.