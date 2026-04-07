"Nous sommes actuellement en pleines négociations", déclare Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé que des négociations « intenses » étaient en cours avec l’Iran, à quelques heures d’une échéance cruciale marquée par la menace de frappes contre des infrastructures stratégiques iraniennes. Dans un contexte de tensions extrêmes, Washington maintient la pression sur Téhéran tout en laissant entrevoir une possible issue diplomatique.

Interrogé sur l’état des discussions, Donald Trump est resté volontairement évasif. « Je ne peux pas vous le dire, car nous sommes actuellement en pleines négociations », a-t-il déclaré sur Fox News, refusant de préciser les contours ou l’avancée des pourparlers. Cette prudence témoigne de la sensibilité des échanges en cours, alors que les positions semblent encore éloignées.

Depuis plusieurs jours, l’administration américaine multiplie les avertissements, exigeant notamment des concessions de la part de l’Iran, en particulier sur la question du détroit d’Ormuz et sur ses activités régionales. En parallèle, Donald Trump a menacé de viser des infrastructures énergétiques et de transport iraniennes en cas d’échec des négociations.

Du côté de Téhéran, les autorités affichent une posture de fermeté, tout en laissant entendre qu’une ouverture reste possible sous certaines conditions. Des canaux indirects, notamment via des pays médiateurs comme le Pakistan ou Oman, continuent de fonctionner en coulisses.