Nouvelles sanctions américaines contre les Houthis au Yémen

Les États-Unis ont annoncé ce jeudi une nouvelle série de sanctions contre les Houthis du Yémen, dans ce que l’administration Trump décrit comme la plus importante action de ce type jamais menée contre ce groupe soutenu par l’Iran.

Dans un communiqué, le département du Trésor a précisé que 32 individus et entités, ainsi que quatre navires, sont visés. L’objectif : perturber les réseaux de financement, de contrebande et d’attaques des Houthis. Parmi les cibles figurent plusieurs entreprises basées en Chine, accusées d’avoir aidé à transporter des composants militaires de haute technologie, ainsi que des sociétés facilitant l’envoi de biens à double usage vers les rebelles yéménites. Les sanctions s’étendent également à des contrebandiers de pétrole et à des compagnies maritimes affiliées aux Houthis.

Depuis la fin de l’année 2023, les Houthis ont multiplié les attaques de drones et de missiles en mer Rouge, perturbant gravement le commerce maritime. Ils affirment viser des navires liés à Israël, en signe de soutien aux Palestiniens face à la guerre dans la bande de Gaza. En mai dernier, le président Donald Trump avait surpris en annonçant un accord de cessez-le-feu avec les Houthis. Ces nouvelles sanctions marquent toutefois un durcissement de la position américaine, alors que la tension reste élevée dans la région et que les États-Unis cherchent à protéger la navigation internationale.