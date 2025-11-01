Nucléaire: Donald Trump répète vouloir mener des essais

Donald Trump a ravivé vendredi la crainte d’une reprise des essais nucléaires américains, affirmant vouloir “tester nos armes” sans préciser s’il s’agirait d’explosions réelles. Interrogé à bord d’Air Force One, le président américain a refusé de clarifier : “Vous le saurez très bientôt… d’autres pays le font, nous le ferons aussi.”

Cette déclaration, qui fait suite à son ordre donné au Pentagone de “commencer à tester sur un pied d’égalité avec la Russie et la Chine”, a provoqué une vague de réactions internationales. L’Iran a dénoncé “le risque de prolifération le plus dangereux au monde”, tandis que des survivants d’Hiroshima et Nagasaki ont jugé les propos “absolument inacceptables”.

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a tenté d’apaiser les critiques, évoquant la nécessité d’une “dissuasion crédible”, sans pour autant clarifier la nature des tests envisagés. L’ONU, via son porte-parole adjoint Farhan Haq, a rappelé “l’héritage désastreux” des plus de 2 000 essais menés depuis 1945 et exhorté Washington à respecter le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Alors que la Russie et la Chine multiplient leurs démonstrations technologiques, cette annonce alimente les tensions d’un contexte géopolitique déjà explosif. Pour la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), il s’agit d’une “escalade inutile et imprudente” qui menace le fragile équilibre de la dissuasion mondiale.