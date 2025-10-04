P. Diddy condamné à plus de 4 ans de prison

Le rappeur et homme d’affaires américain Sean Combs, alias P. Diddy, a été condamné vendredi 3 octobre à plus de quatre ans de prison par un tribunal de New York. Âgé de 55 ans, il avait été reconnu coupable en juillet de transport de personnes à des fins de prostitution, après un procès très médiatisé pour violences sexuelles.

Si le parquet avait requis jusqu’à 11 ans d’emprisonnement, insistant sur la gravité des faits et l’absence de repentir, le juge a retenu une peine allégée. P. Diddy avait adressé au tribunal une lettre d’excuses, affirmant être « brisé » par ses actes, après s’être « perdu dans la drogue et l’excès ».

L’ancien magnat du hip-hop a toutefois été acquitté des charges les plus lourdes de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs, ce qui lui évite la perpétuité. Les jurés ont cependant retenu les accusations liées aux « freak-offs », ces orgies organisées avec des prostitués et filmées par l’artiste. Des enregistrements et vidéos de surveillance ont été présentés lors du procès.

Parmi les victimes figure la chanteuse Cassie, compagne de P. Diddy de 2007 à 2018, qui a décrit des violences physiques et sexuelles ayant laissé des séquelles durables. Dans une lettre au juge, elle a affirmé craindre encore des représailles si son ancien compagnon retrouvait la liberté. Icône du rap des années 1990, producteur de The Notorious B.I.G. et figure influente du business, Combs voit sa carrière définitivement brisée par cette condamnation, qui pourrait encore faire l’objet d’appels, malgré les espoirs minces d’une grâce présidentielle.