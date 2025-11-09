Partie de basket entre le président syrien et des officiers américains à Washington

À la veille de sa rencontre historique avec le président américain Donald Trump à Washington, le président syrien Ahmad al-Chaara a surpris en apparaissant dans une courte vidéo le montrant en train de jouer au basket-ball avec le général Brad Cooper, commandant du U.S. Central Command (CENTCOM), à Washington.

La séquence, diffusée sur les réseaux sociaux par le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad al-Shibani, montre al-Chaara disputant une partie amicale avec le général Cooper et l’officier américain Kevin Lambert. Si la date exacte du tournage n’a pas été précisée, des images similaires avaient circulé plus tôt cette année, confirmant la passion du président syrien pour ce sport.

Cette scène détendue contraste avec l’agenda diplomatique particulièrement sensible du chef d’État syrien, attendu lundi à la Maison Blanche pour un entretien avec Donald Trump — la première visite officielle d’un dirigeant syrien aux États-Unis depuis 1946.

Le déplacement d’al-Chaara intervient après la levée des sanctions internationales à son encontre, décidée par le Conseil de sécurité de l’ONU, et sa radiation de la liste américaine des individus soupçonnés de terrorisme. Selon des sources diplomatiques, l’entretien avec Trump devrait porter sur une relance des négociations de sécurité entre la Syrie et Israël, ainsi que sur la possible intégration de Damas à la coalition internationale contre l’État islamique.

Lors d’un point presse la semaine dernière, Donald Trump a loué son homologue syrien :

« Je pense qu’il fait un excellent travail. C’est une région difficile et c’est un homme dur, mais je m’entends très bien avec lui. Nous avons levé les sanctions pour leur donner une véritable chance. »