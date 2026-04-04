Pentagone : limogeages en série et tensions internes en pleine guerre avec l’Iran

En pleine guerre contre l’Iran, le Pentagone est traversé par des tensions internes qui fragilisent sa hiérarchie militaire. Selon le New York Post, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a demandé la démission du chef d’état-major de l’armée de terre, le général Randy George, sans en préciser publiquement les raisons.

Cette décision intervient dans un contexte de réorganisation au sommet de l’armée américaine. Deux autres généraux ont également été écartés de leurs fonctions, officiellement dans le cadre d’un changement de leadership. Cette série de limogeages, en pleine période de conflit, suscite des interrogations sur la stabilité de la chaîne de commandement.

D’après plusieurs sources proches de l’administration, ces décisions s’inscrivent sur fond de tensions entre Pete Hegseth et le secrétaire à l’armée de terre, Dan Driscoll. Ce dernier est perçu comme une figure montante au sein du dispositif militaire et politique, ce qui alimente des rivalités internes. Les relations entre les deux responsables se sont dégradées au fil des derniers mois, dans un climat de concurrence croissante.

Ces dissensions interviennent à un moment critique pour Washington, engagé dans un conflit de haute intensité. L’administration américaine cherche à projeter une image de cohésion et de maîtrise, mais ces mouvements internes brouillent ce message, tant auprès des alliés que des adversaires.

En parallèle, la question d’une éventuelle succession à des postes clés alimente les spéculations. Le nom de Sean Parnell, actuel porte-parole du Pentagone et ancien militaire décoré, est évoqué parmi les profils susceptibles d’évoluer, sans qu’aucune annonce officielle n’ait été faite.

Dans ce contexte, ces ajustements au sommet de l’appareil militaire soulignent les tensions qui traversent l’administration américaine, au moment où la conduite des opérations extérieures exige, plus que jamais, stabilité et clarté stratégique.