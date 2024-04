Pérou : un Iranien et deux péruviens condamnés à 18 mois de détention pour avoir planifié l’assassinat d’Israéliens

Un tribunal péruvien a ordonné 18 mois de détention préventive à l’encontre d’un Iranien et de deux locaux pour avoir planifié l’assassinat de deux Israéliens dans le pays, a rapporté l’agence de presse Associated Press (AP). La décision du magistrat a été rendue mardi mais publiée mercredi. Les procureurs péruviens ont déclaré que le suspect iranien, dénommé Majid Azizi, pourrait être membre de la Force Quds des Gardiens de la révolution islamique. Le juge a toutefois précisé que le motif du projet de meurtre n'était pas clair.

Selon les procureurs, des images, des messages et des témoignages ont été trouvés indiquant qu'Azizi avait contacté les Péruviens Walter Loja et Ángelo Trucios en mars pour planifier l'assassinat de l'Israélien Shachar Malka, qui travaille à Cuzco en tant que guide touristique et thérapeute utilisant des plantes traditionnelles. L'autre citoyen israélien ciblé se nomme Gilad Duchovny, qui avait ouvert un café à dans la même ville en 2006 avec son frère jumeau.

AP Photo/Manuel Castillo

"Il a été établi avec un haut degré de plausibilité" qu'Azizi a conspiré avec les deux Péruviens pour assassiner les deux ressortissants israéliens, a affirmé le juge. La police a trouvé des informations sur Malka et Duchovny au domicile d’Azizi dans la capitale, Lima.

Les avocats d’Azizi ont nié toutes les accusations portées contre lui et affirmé qu'il souffre d'une grave maladie cardiaque. Les autorités péruviennes affirment qu'Azizi est entré à Lima le 3 mars et qu'elles ont été alertées à son sujet par des services de renseignement étrangers. Après son arrestation le mois dernier, l'ambassade d'Israël au Pérou a remercié la police et le parquet locaux "pour avoir démantelé une attaque iranienne dirigée contre un citoyen israélien".