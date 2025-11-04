Plus de 1 000 menaces de mort contre des Juifs new-yorkais : un homme condamné à près de 4 ans de prison

Donovan Hall a été condamné à 49 mois d'emprisonnement pour avoir mené pendant trois mois une campagne systématique d'intimidation et de terreur visant la communauté juive de New York, a annoncé le département américain de la Justice.

Durant cette période s'étalant jusqu'en novembre 2024, l'homme de 35 ans originaire d'Arizona a proféré des menaces antisémites d'une violence extrême, évoquant la torture, la mutilation, le viol et le meurtre à l'encontre de ses victimes juives et de leurs familles. Le total dépasse le millier de menaces recensées par les autorités.

Selon le ministère de la Justice, Hall « a ciblé des victimes juives au moyen d'une campagne soutenue d'intimidation, de terreur et de harcèlement ».

L'escalade a atteint son paroxysme en août 2024, lorsque Hall a concentré ses attaques sur l'hôtel Blue Moon de Manhattan et son propriétaire juif, Randy Settenbrino. Pendant plusieurs semaines, il a multiplié les appels téléphoniques menaçants au propriétaire, aux membres de sa famille et au personnel de l'établissement.

En octobre 2024, Hall a franchi un nouveau cap en envoyant par SMS au propriétaire de l'hôtel des photos de deux armes à feu et d'une machette, accompagnées de menaces explicites d'utiliser ces armes contre lui et sa famille.

Une perquisition menée le 22 novembre 2024 au domicile de Hall a permis de saisir ces armes, parmi d'autres. L'une des armes à feu était chargée. Aucune n'était enregistrée à son nom, aggravant son cas devant la justice.

Jay Clayton, procureur fédéral pour le district sud de New York, a déclaré : « Les quelque 1 000 menaces qu'il a proférées à l'encontre de ces New-Yorkais étaient alarmantes. Les poursuites engagées dans cette affaire et la peine prononcée démontrent clairement que mon bureau traduira en justice avec la plus grande fermeté ceux qui commettent des crimes haineux insensés. »

Stefanie Roddy, agent spécial responsable du bureau du FBI à Newark, a insisté sur la gravité de l'affaire : « La condamnation de Hall en dit long sur le sérieux avec lequel la loi considère ces crimes. Après avoir été placé en détention provisoire pendant environ 10 mois, son plaidoyer de culpabilité a abouti à la peine quasi maximale autorisée pour sa campagne calculée de rhétorique antisémite. »

Elle a également lancé un avertissement à ceux qui croient « pouvoir se cacher derrière des ordinateurs, des lignes téléphoniques et des SMS », assurant que le FBI « ne relâchera pas ses efforts pour rendre justice aux victimes de ces crimes odieux ».

En plus de sa peine de prison, Hall a été condamné à trois ans de liberté surveillée après son incarcération.