Plus de 1000 rabbins signent une lettre contre Zohran Mamdani

Une lettre ouverte signée par plus de 1000 rabbins et chantres à travers les États-Unis appelle à rejeter la banalisation de l’antisionisme dans la vie politique américaine, a rapporté le Jewish Telegraphic Agency. Le texte, publié mercredi, fait référence au climat entourant la campagne municipale de New York, où le candidat Zohran Mamdani, donné favori, est accusé de nier la légitimité d’Israël et de refuser de condamner certains slogans violents.

L’initiative émane du mouvement Jewish Majority, créé pour contrer les “franges radicales de la gauche juive”. Rédigée à la suite d’un sermon du rabbin Elliot Cosgrove, qui avait exhorté ses fidèles à ne pas voter pour Mamdani, la lettre a rapidement circulé dans tout le pays. Fait notable : Cosgrove lui-même ne l’a pas signée, expliquant qu’il “ne signe jamais de lettres collectives” afin de préserver la complexité du débat.

Plusieurs responsables religieux, parmi eux les rabbins Angela Buchdahl, Jeremy Kalmanofsky ou Michelle Dardashti, ont également choisi de ne pas signer, invoquant la séparation entre religion et politique et la nécessité de préserver un espace de dialogue au sein de leurs communautés. D’autres, à l’inverse, estiment que la gravité de la situation impose une prise de position morale claire face à la montée d’un discours anti-israélien perçu comme dangereux.

Pour le rabbin Ammiel Hirsch, cette démarche n’est pas partisane mais vise à défendre la sécurité et la dignité du peuple juif.

“Les risques de division sont réels, mais le silence serait pire”, a-t-il déclaré.