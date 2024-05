Plus de 25 % des manifestants arrêtés à Columbia n'ont aucun lien avec l'université (police)

Plus d'un quart des personnes arrêtées lorsque la police a évacué les manifestants pro-palestiniens d'un bâtiment occupé à l'université de Columbia dans la nuit de mardi à mercredi n'étaient pas affiliées à l'établissement, a déclaré la police de New York.

Une première analyse de la police a révélé que sur les 112 personnes arrêtées au Hamilton Hall, 80 étaient affiliées à Columbia. Les 32 autres n'étaient ni des étudiants ni des professeurs, a indiqué la police de New York au New York Jewish Week.

Le rôle des personnes extérieures dans la manifestation est devenu un point central à la suite de la répression policière, et le maire Eric Adams a cité la présence d'"agitateurs extérieurs" comme raison pour ordonner au NYPD de vider le bâtiment.

Les manifestants arrêtés sont âgés de 18 à 64 ans, selon une déclaration commune de la police de New York et du bureau du maire, et ils sont accusés de cambriolage, de méfait criminel, de résistance à l'arrestation, d'intrusion et de trouble à l'ordre public. M. Adams a déclaré dans un communiqué que ces chiffres montraient clairement "l'ampleur de la présence des étrangers". Ces chiffres interviennent alors que les révélations sur l'identité des personnes ayant participé aux manifestations à Columbia se multiplient. Au moins une personne arrêtée était affiliée à la section universitaire de Jewish Voice for Peace (JVP), le groupe antisioniste qui a rejoint le mouvement des campements, selon un porte-parole de JVP. Le président américain Joe Biden s'est exprimé jeudi sur les émeutes en appelant au calme et assurant que ce mouvement n'aurait aucun impact sur sa politique étrangère.