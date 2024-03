Plus de 450 professionnels juifs d'Hollywood dénoncent le discours de Glazer aux Oscars

Plus de 450 professionnels juifs de l'industrie américaine du cinéma et du divertissement ont signé une lettre ouverte pour dénoncer le discours anti-israélien du réalisateur Jonathan Glazer lors de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 11 mars dernier.

"Nous refusons que notre judéité soit détournée pour établir une équivalence morale entre un régime nazi qui a cherché à exterminer une race de personnes, et une nation israélienne qui cherche à éviter sa propre extermination", y écrivent les signataires de la lettre.

La liste des cosignataires, fournie au magazine Variety lundi matin, couvre un large éventail de personnalités de l'industrie du cinéma, y compris Jennifer Jason Leigh, le producteur de "La La Land" Gary Gilbert et les créateurs de "The Americans" Joel Fields et Joe Weisberg. Une cinquantaine d'autres personnes ont ajouté leur nom depuis la publication de la lettre ouverte.

"L'utilisation de mots comme "occupation" pour décrire un peuple juif indigène qui défend une patrie vieille de plusieurs milliers d'années et qui a été reconnue comme un État par les Nations unies, déforme l'histoire. Elle donne du crédit à la diffamation moderne du sang qui alimente une haine antijuive croissante dans le monde entier, aux États-Unis et à Hollywood", y écrivent encore les auteurs.

AP Photo/Chris Pizzello

"C'était une nuit très triste, très effrayante. Écrire la lettre n'était pas seulement cathartique pour nous. C'est quelque chose que nous devions faire", a déclaré la productrice Ilana Werwick, connue pour son travail sur "Modern Family", au magazine.

Jonathan Glazer n'a lui pas commenté la publication.