Plus de 50 entités liées au pétrole iranien sanctionnées par le Trésor américain

Les États-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle salve de sanctions contre plus de 50 personnes, entreprises et navires impliqués dans le secteur pétrolier iranien, intensifiant leur campagne de « pression maximale » sur Téhéran.

Selon le département du Trésor, ces mesures visent les réseaux qui facilitent l’exportation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) par l’Iran, une source cruciale de revenus pour le régime. Parmi les entités sanctionnées figurent le port chinois de Rizhao Shihua et la raffinerie Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., accusée d’avoir acheté des millions de barils de brut iranien depuis 2023.

« Le Trésor américain s’emploie à assécher les flux financiers de l’Iran en démantelant les rouages de sa machine d’exportation énergétique », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Cette quatrième série de sanctions depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier intervient quelques semaines après la réactivation des sanctions de l’ONU contre Téhéran pour ses programmes nucléaire et balistique, accentuant l’isolement international du régime iranien. Les nouvelles désignations entraînent le gel de tous les avoirs des entités concernées aux États-Unis, ainsi que l’interdiction de toute transaction impliquant des citoyens ou entreprises américaines. Les sociétés détenues directement ou indirectement par les personnes sanctionnées seront également bloquées.

Washington entend ainsi resserrer l’étau économique sur Téhéran, tout en envoyant un message clair à Pékin, devenu l’un des principaux relais commerciaux du pétrole iranien malgré les restrictions internationales.