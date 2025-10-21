Plusieurs pays du Moyen-Orient sont prêts à "entrer à Gaza pour écraser le Hamas" (Trump)

Le président américain assure toutefois qu’il retient pour l’instant ces offres, espérant encore que le mouvement terroriste « fera ce qui est juste ».

Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes à bord d'Air Force One, dimanche 19 octobre 2025, en route vers la base militaire d'Andrews, au retour d'un voyage en FlorideAP Photo/Mark Schiefelbein

Le président américain Donald Trump a de nouveau affirmé mardi que plusieurs alliés du Moyen-Orient lui avaient proposé d’envoyer des troupes dans la bande de Gaza pour « remettre le Hamas à sa place », mais qu’il avait choisi de temporiser, laissant « encore une chance » au mouvement terroriste islamiste de « faire ce qui est juste ».

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Trump a écrit : « De nombreux alliés, aujourd’hui parmi nos plus grands, m’ont clairement indiqué qu’ils accueilleraient favorablement l’occasion, à ma demande, d’entrer à Gaza avec une force lourde pour ‘corriger le Hamas’, si celui-ci continue de violer l’accord. »

Le président a assuré que « l’amour et l’esprit pour le Moyen-Orient n’avaient pas été vus depuis mille ans », qualifiant cette dynamique de « chose magnifique à observer ». Il a remercié « les pays qui se sont portés volontaires », citant notamment l’Indonésie et son « grand et puissant dirigeant ».

