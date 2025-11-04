Porto Rico : les États-Unis relancent la base militaire historique de Roosevelt Roads

Après plus de vingt ans d’abandon, la base navale américaine de Roosevelt Roads, à Porto Rico, connaît un regain d’activité. Selon une enquête de Reuters, l’armée américaine a entrepris des travaux de rénovation sur cette installation stratégique de 35 km², située sur la côte sud-est de l’île, à environ 850 km au nord de Caracas.

Fermée en 2004 pour des raisons de coût et de tensions locales, Roosevelt Roads avait été l’une des plus importantes bases militaires américaines au monde. Créée pendant la Seconde Guerre mondiale et nommée en hommage à Franklin D. Roosevelt, elle a joué un rôle clé pendant la guerre et la Guerre froide, notamment pour surveiller Cuba et limiter l’influence soviétique.

Aujourd’hui, les travaux en cours — repavage des voies, modernisation de la piste d’atterrissage de 3 350 mètres, installation d’équipements de contrôle aérien et de sécurité — visent à accueillir à la fois des avions de transport, des chasseurs et des navires de guerre. Le port en eau profonde du site peut également recevoir cargos, navires militaires et sous-marins.

Cette relance s’inscrit dans un contexte de renforcement militaire américain dans les Caraïbes, avec l’arrivée récente de huit navires de guerre, de chasseurs F‑35 et d’un sous-marin nucléaire. Le porte-avions USS Gerald R. Ford a rejoint la région fin octobre, au moment où les tensions entre Washington et Caracas s’intensifient.

Selon des experts du Center for Strategic and International Studies, cette réouverture s’inscrit dans une stratégie visant à contrer l’influence croissante de la Chine et de la Russie en Amérique latine et à renforcer la capacité des États-Unis à projeter leur puissance dans la région.

Parallèlement à Roosevelt Roads, plusieurs aéroports civils de Porto Rico et des îles Vierges américaines font l’objet de modernisations, notamment l’aéroport Rafael Hernández et l’aéroport Henry E. Rohlsen, avec l’installation de nouveaux radars, de tours de contrôle mobiles et de dépôts de munitions.