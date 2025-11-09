Drapeaux palestiniens et cris de "Allahu Akbar" pour le premier meeting post-électoral de Zohran Mamdani

Zohran Mamdani, tout juste élu maire de New York, a organisé samedi soir son premier rassemblement public depuis sa victoire électorale, en présence d'une assemblée musulmane, lui-même étant vêtu d'un habit traditionnel.

https://x.com/i/web/status/1987217438019305718 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'événement s'est déroulé avec de nombreux drapeaux palestiniens, tandis que le public a scandé "Allahu Akbar" à plusieurs reprises pour saluer les déclarations du nouveau maire. "Nous venons de faire l'histoire. Cette élection incarne la volonté de tous les New Yorkais qui ont fait de cette ville leur maison, de se sentir vraiment chez eux, acceptés et pleinement reconnus", a déclaré Mamdani.

Il a ensuite redit sa fierté d'être le premier maire musulman de la ville et en tant que tel, de se souvenir des valeurs musulmanes d'égalité et de partage qui lui ont été transmises depuis son jeune âge our les traduire dans sa politique.

Cette manifestation fait suite à un discours de victoire prononcé mardi dernier, environ une heure après l'annonce de son élection et avant même la proclamation officielle des résultats. Mamdani avait alors débuté son intervention en arabe, suscitant la surprise.

Citant le socialiste américain Eugene Debs, le nouveau maire avait affirmé : "Je vois l'aube d'un jour meilleur pour l'humanité", avant de poursuivre en arabe par une citation du prophète : "Je suis de vous et pour vous".

Il avait enfin conclu son discours par un hommage personnel : "Louange à Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Merci à ma mère, qui m'a élevé en me faisant connaître les épreuves de la vie ; merci à mon père, venu d'Ouganda avec le rêve américain ; et merci à ma femme, qui m'a soutenu quand tous disaient que c'était impossible."