Présidentielle américaine : le duel Biden-Trump aura bien lieu

Joe Biden et Donald Trump ont tous deux remporté mardi les primaires démocrates et républicaines et seront donc investis par leurs partis respectifs avant de s’affronter lors du scrutin de novembre. Biden, vainqueur dans l’État de Géorgie, a dépassé le seuil des 1 968 délégués requis pour s’assurer de la nomination de son parti. Cette future investiture est tout sauf une surprise, Joe Biden n’ayant jamais fait face à une opposition sérieuse.

Chez les Républicains, l’ancien président, Donald Trump, était le seul candidat encore en lice pour la présidentielle après avoir éliminé la concurrence − une dizaine de candidats – au cours des derniers mois. Sa dernière rivale Nikki Haley a jeté l’éponge le 6 mars. Il s’est imposé en Géorgie et dans le Mississippi avant qu’un succès dans l’Etat de Washington ne lui permette de franchir la barre de 1 215 délégués dont il avait besoin.

En 2020, la Géorgie, traditionnellement républicaine avait préféré le démocrate Biden à Trump. L’écart entre les deux hommes était minuscule, moins de 12 000 voix, et Donald Trump n’a jamais reconnu sa défaite. A la place, le milliardaire a fait pression sur des responsables électoraux de cet Etat, leur demandant lors d’un appel devenu célèbre de "trouver" le nombre de voix pour combler son retard. Après cette conversation téléphonique rendue publique, l’ancien président a été inculpé par les autorités de Géorgie. Donald Trump risque désormais la prison et sa photo d’identité judiciaire, le fameux mugshot pris dans la capitale de l’État, Atlanta, a fait le tour du monde.

(AP Photo/Morry Gash, Pool)

La Géorgie, si décisive lors de l’élection de 2020, risque de l’être tout autant en novembre. Le duel annoncé est le même, Donald Trump face à Joe Biden, et l’écart très serré, selon les sondages. La Pennsylvanie, le Michigan, l’Arizona, la Caroline du Nord, le Wisconsin et le Nevada figurent parmi les autres Etats potentiellement décisifs en novembre, ce que les Américains appellent les "swing states ".