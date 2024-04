Présidentielle américaine : Trump conserve son avance sur Biden, selon un sondage

Selon un nouveau sondage CNN réalisé par SSRS et publié dimanche, l'ancien président américain Donald Trump maintient son avantage sur l'actuel président Joe Biden. Dans un face-à-face contre Biden, le soutien à Trump parmi les électeurs inscrits reste stable à 49%, comme lors du dernier sondage national de CNN sur la course en janvier, tandis que celui de Biden s'établit à 43%, un chiffre peu différent des 45% de janvier.

Avec le recul, 55% des Américains considèrent désormais la présidence de Trump comme un succès, contre 44% qui la voient comme un échec, selon le sondage.

En évaluant le mandat de Biden jusqu'à présent, 61% estiment que sa présidence est un échec, tandis que 39% la considèrent comme un succès. C'est légèrement pire que les 57% qui qualifiaient la première année de son administration d'échec en janvier 2022, contre 41% qui la jugeaient réussie.

"Les républicains sont maintenant plus unis autour de l'idée que la présidence de Trump a été un succès que les démocrates ne le sont pour celle de Biden", indique le sondage. Dans l'ensemble, 92% des républicains qualifient le mandat de Trump de succès, contre seulement 73% des démocrates pour celui de Biden jusqu'à présent. Parmi les indépendants, 51% considèrent la présidence de Trump comme une réussite, tandis que seuls 37% voient celle de Biden comme un succès.

Dans le face-à-face Biden-Trump, le sondage révèle que Biden obtient de moins bons résultats que lors des précédents sondages CNN auprès des électeurs les plus jeunes, accusant un retard de 51% contre 40% chez les moins de 35 ans.

Une petite partie des électeurs inscrits - 5% pour Biden, 3% pour Trump - déclarent que, bien qu'ils ne soutiennent pas actuellement ce candidat, ils l'envisageraient.

Un sondage du Wall Street Journal publié plus tôt ce mois-ci a révélé que Trump devance Biden dans six États clés pour l'élection présidentielle américaine de 2024, avec une avance comprise entre 2 et 8 points de pourcentage parmi les électeurs.