"Qatar-Gate" : le fils de l’émissaire américain accusé d’avoir levé des milliards auprès de Doha

Selon une enquête publiée par le New York Times, Alex Witkoff, fils de Steve Witkoff — homme d’affaires new-yorkais et envoyé spécial américain au Moyen-Orient — aurait levé des milliards de dollars auprès de pays du Golfe, en particulier du Qatar, pour sa propre société d’investissement. Ces fonds auraient ensuite été injectés dans une entreprise immobilière dont son père détient lui-même une participation.

Le quotidien cite des documents montrant qu’en mai dernier, le Witkoff Group a reçu 100 millions de dollars d’un fonds géré par Apollo Global Management, société partiellement détenue par le fonds souverain qatari. Le soupçon de conflit d’intérêts est immédiat : ces flux financiers se seraient produits alors que Steve Witkoff était chargé, depuis la Maison-Blanche, de missions diplomatiques sensibles dans la région.

L’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lobbying intense exercé par Doha aux États-Unis. En 2017, la diplomatie qatarie avait mandaté Stonington Strategies, agence dirigée par Nicholas Muzin et Joey Allaham, pour convaincre des figures juives américaines influentes de plaider en faveur de l’émirat auprès de responsables fédéraux. Steve Witkoff avait alors été identifié comme un relais potentiel, notamment en raison de sa proximité avec Donald Trump. La Maison-Blanche a réagi vivement, dénonçant « une calomnie mensongère d’un New York Times en faillite ». Selon ses services, Alex Witkoff est en train de céder ses participations dans l’entreprise au centre de la polémique. L’affaire, baptisée déjà par certains médias le « Qatar-Gate », alimente néanmoins de vifs débats sur l’opacité des relations entre diplomatie, affaires et intérêts privés.