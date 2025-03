"Quand on comprend que les terroristes du Hamas veulent vivre, on peut dialoguer avec eux" (Witkoff)

Steve Witkoff, émissaire américain pour le Moyen-Orient, s'est exprimé ce samedi dans le podcast de Tucker Carlson sur la manière dont, selon lui, un accord avec le Hamas pourrait être trouvé. "Je pense qu'il faut savoir ce que veut le Hamas, puis déterminer ce qu'on peut leur offrir pour leur permettre une porte de sortie de cette situation", a-t-il déclaré.

"Le Hamas n'est pas si idéologique qu'on le pense"

"Au début du conflit, on entendait que 'les membres du Hamas sont des idéologues prêts à mourir'", a expliqué l'émissaire américain. "C'est une situation difficile. Mais je ne pense pas qu'ils soient à ce point inflexibles - je crois qu'ils mettent des ceintures d'explosifs sur des enfants et leur racontent des histoires. Une fois qu'on comprend qu'ils veulent vivre, on peut dialoguer avec eux de façon plus efficace." Witkoff a évoqué l'échec des pourparlers pour la libération des otages et la reconstruction de Gaza. "Nous avons présenté une proposition lors du sommet arabe qui constitue un pont vers la paix, le désarmement du Hamas et un cessez-le-feu à long terme. La réponse du Hamas n'était pas rationnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais prévenu tout le monde que cela arriverait. Il faut de véritables élections à Gaza, il faut une autre façon de penser qui garantisse qu'Israël n'aura pas de problème à long terme, qu'il n'y aura plus jamais de '7 octobre'."

Six à douze mois pour clarifier l'avenir de Gaza

Dans l'interview, l'envoyé du président Donald Trump a indiqué qu'il faudrait au moins six mois pour comprendre les plans de reconstruction de la bande de Gaza. "Ce qui se passera à Gaza se précisera dans les six à douze prochains mois, il faut le comprendre. Le président a dit que les plans précédents ne fonctionnent pas, ils ont conduit à la guerre puis à la reconstruction, puis de nouveau à la guerre et encore à la reconstruction."

Selon Witkoff, l'Iran est la source des problèmes régionaux, en raison de la menace nucléaire et de ses investissements dans des organisations proxy à travers le Moyen-Orient : "L'objectif principal est de savoir comment gérer l'Iran - d'abord, on ne peut pas permettre le nucléaire, et combien il a été courageux de la part de Trump d'envoyer cette lettre à ce sujet. Nous ne pouvons permettre à personne de posséder une bombe nucléaire. L'autre aspect concerne les proxys de l'Iran - le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, avec lesquels nous sommes en conflit. Si nous pouvons éliminer les terroristes, alors la situation deviendra normale."

Des perspectives de paix avec le Liban et la Syrie

"Je crois qu'un accord de paix entre Israël et le Liban est possible", a ajouté l'émissaire américain pour le Moyen-Orient. "Il en va de même avec la Syrie. Al-Joulani est différent de ce qu'il était autrefois. Les relations peuvent être normalisées entre Israël et le Liban, la Syrie et l'Arabie saoudite. Une autre condition est le leadership jeune aux Émirats arabes unis et au Qatar - des personnes qui n'ont pas les anciennes subtilités, des personnes qui veulent faire des affaires."

Le traumatisme du 7 octobre

Witkoff a raconté sa visite à Gaza et sa rencontre avec l'armée israélienne. "Le commandant du Front Sud m'a montré le film des atrocités. Il contient des images choquantes de viols collectifs et de la décapitation d'un soldat. C'est au-delà de tout ce que j'ai jamais vu, et cela change la façon dont vous regardez le Hamas. En tant que négociateur, vous devez être impartial. Mais je devais voir ce film - on ne peut pas ignorer la réalité." Il a également évoqué les erreurs humaines qui ont conduit à la catastrophe : "Il n'y a aucune justification pour ce qui s'est passé ce jour-là. Des erreurs de sécurité ont été commises - mais nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots. Il y a eu des erreurs de renseignement, mais il y a des gens très compétents qui sont impliqués. J'ai rencontré de bonnes personnes en Israël, des personnes exceptionnelles."

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions renouvelées à la frontière israélo-libanaise et d'impasse persistante dans les négociations pour un cessez-le-feu durable à Gaza et la libération des otages encore détenus par le Hamas.