Quelques heures après l'élection de Zohran Mamdani : des croix gammées taguées sur une yeshiva de New York

Au lendemain de l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York, une école religieuse juive a été la cible d'un acte antisémite. Ce mercredi matin, des croix gammées ont été découvertes sur les murs de la Yeshiva Magen David, quelques heures seulement après l'annonce de la victoire du candidat socialiste.

Cet incident survient dans un climat de vives inquiétudes au sein de la communauté juive new-yorkaise, qui avait exprimé ses préoccupations durant la campagne électorale en raison des positions anti-israéliennes du nouveau maire. Le timing du vandalisme, intervenant si peu de temps après les résultats, amplifie ces craintes et pose la question de la sécurité des institutions juives dans la ville.

Le nouveau maire a réagi sur X, écrivant : "C’est un acte d’antisémitisme révoltant et bouleversant, qui n’a pas sa place dans notre belle ville. En tant que maire, je resterai toujours fermement aux côtés de nos concitoyens juifs pour éradiquer ce fléau de notre cité."

Zohran Mamdani, devenu le premier maire musulman d'une grande métropole mondiale avec un peu plus de 50 % des voix, a promis dans son discours de victoire de lutter contre l'antisémitisme en collaboration avec la communauté juive. "Chaque matin, je me lèverai avec un seul objectif : rendre cette ville meilleure pour vous", avait-il déclaré, s'adressant à l'ensemble des New-Yorkais, y compris ceux n'ayant pas voté pour lui.

Le contraste est saisissant : alors que le nouveau maire s'engageait à nommer des musulmans à des postes clés tout en promettant de combattre l'antisémitisme, une école juive était taguée de symboles nazis. Les autorités n'ont pas encore déterminé si cet acte est directement lié aux résultats électoraux.

Le parcours politique de Mamdani a été marqué par une hostilité affichée envers Israël depuis ses débuts. Il a notamment déclaré récemment qu'il ferait arrêter le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'il se rendait à New York, bien qu'il ait tenté d'atténuer ses propos ces derniers mois.