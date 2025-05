Relations Trump-Netanyahou : "Pas de frustration" affirme le président, qui justifie son absence d'Israël

Le président américain Donald Trump affirme ne pas être frustré par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, malgré les rumeurs de tensions entre les deux dirigeants.

"Non, écoutez, il fait face à une situation difficile. Il faut se rappeler qu'il y a eu le 7 octobre que tout le monde oublie. Ce fut l'une des journées les plus violentes de l'histoire du monde, pas seulement du Moyen-Orient, du monde entier, quand on regarde les images", a déclaré Trump en réponse à une question de Fox News.

Cette déclaration intervient alors que Trump vient d'achever une tournée au Moyen-Orient durant laquelle il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis, mais a délibérément évité Israël. Cette absence a conduit les critiques du gouvernement israélien à alerter sur le risque que l'État hébreu soit exclu des initiatives diplomatiques régionales de Washington, alors que la guerre à Gaza se poursuit.

Trump a affirmé que le massacre perpétré dans le sud d'Israël par des terroristes dirigés par le Hamas le 7 octobre 2023 ne se serait jamais produit sous sa présidence, soutenant que l'Iran était "ruiné" durant son premier mandat et n'aurait pas été en mesure de financer les activités du groupe terroriste. "Bibi est un homme en colère, et il devrait l'être à cause du 7 octobre. Il a été gravement affecté par cela, mais d'une autre manière, il a en quelque sorte été aidé parce que je pense qu'il s'est battu courageusement", a-t-il ajouté, utilisant le surnom de Netanyahou. Ces propos interviennent dans un contexte de spéculations croissantes sur d'éventuelles divergences stratégiques entre Washington et Jérusalem, alors que Trump a récemment surpris par sa décision de lever les sanctions contre la Syrie et de normaliser les relations avec ce pays, sans consultation préalable d'Israël.