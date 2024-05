Robert De Niro s'oppose à des manifestants anti-israéliens à New York... Pour une série

L’acteur américain Robert De Niro a été filmé mardi en train d’affronter un groupe de manifestants pro-palestiniens sur le plateau de tournage de son nouveau film "Zero Day", dans le centre de Manhattan. "Ce n'est pas un film. C'est la réalité. Et si vous continuez à dire des bêtises, vous devez rentrer chez vous", peut-on entendre dire la star dans une vidéo postée sur X, notamment par l’organisation de lutte contre l’antisémitisme "Stand with us". "Ils ont dit qu'ils recommenceraient (le 7 octobre), personne ne veut ça", s'est emporté l'acteur dans ce qui semble être le dialogue d'une série Netflix.

https://twitter.com/i/web/status/1785645505122386393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Robert De Niro est connu pour ses positions généralement pro-israéliennes et s’est rendu plusieurs fois dans l’État hébreu. "J'aime toujours venir en Israël. Les Israéliens sont chaleureux, ce sont des gens énergiques. Ils sont francs. Très intelligents. J'aime toujours les gens intelligents. Ils sont gentils, vous savez. Ils ont une forme de rudesse que je respecte parce qu'elle est nécessaire dans leur situation", avait-il déclaré lors de l’une de ses visites en Israël.

L’acteur, qui fêtera ses 81 ans au mois d’août, a également entretenu une longue amitié avec l’ancien ministre de la Défense Moshe Dayan et l’ex-président d’Israël Ezer Weizman.