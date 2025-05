Rubio ou Miller ? Informations contradictoires sur la nomination du conseiller à la sécurité nationale

Alors que ces derniers jours, des informations suggéraient que le secrétaire d'État Marco Rubio pourrait recevoir la nomination, une nouvelle information publiée ce samedi matin sur le site Axios affirme que Stephen Miller, actuel adjoint au chef de cabinet pour les questions politiques et conseiller à la sécurité intérieure dans l'administration Trump, serait le candidat favori.

Miller, 39 ans, l'un des plus proches collaborateurs du président, a servi à la Maison Blanche pendant tout le premier mandat de Trump – un phénomène rare – et est considéré comme l'architecte de la politique d'immigration stricte de son administration. Son parcours est atypique : juif ayant grandi dans une famille démocrate à Santa Monica, il est devenu un républicain convaincu dès l'adolescence, adoptant une vision du monde rigoriste.

Selon le site Politico, citant trois hauts responsables de la Maison Blanche, le sénateur Marco Rubio devrait occuper temporairement – et au moins pour les six prochains mois – à la fois les fonctions de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale dans l'administration du président Donald Trump. D'après ces sources, bien qu'il s'agisse apparemment d'un arrangement provisoire, des conseillers influents du président souhaiteraient pérenniser cette configuration. "Ce n'est pas conçu comme une mesure temporaire", a déclaré l'un d'eux, ajoutant que Rubio n'a pas sollicité cette double nomination, mais jouit d'une confiance totale de Trump et de la cheffe de cabinet Susie Wiles – qui souhaitaient "prendre un contrôle plus large" sur la politique étrangère de l'administration. Un autre haut responsable a indiqué que "Rubio est un joueur d'équipe exemplaire, prêt à assumer n'importe quelle mission – même la plus difficile ou dangereuse – pour le président". Selon lui, la loyauté de Rubio est aujourd'hui considérée comme l'une de ses qualités les plus remarquables, particulièrement depuis sa nomination à ce poste diplomatique de premier plan. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, et son adjoint Alex Wong ont été démis jeudi de leurs fonctions à la Maison Blanche par le président Donald Trump. Leur départ intervient après des mois de tensions internes, notamment autour de l'affaire connue sous le nom de "Signalgate".